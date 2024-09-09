Denizli İdmanyurdu, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de 3. Lig hedefiyle çalışmalarına devam ederken, ilk hazırlık maçını Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Bereketlispor ile gerçekleştirdi. Centilmence geçen maçta her iki takımın futbolcuları da forma şansı buldu ve maç büyük çekişmelere sahne oldu.

Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, sezon hazırlıklarının yaklaşık üç haftadır sürdüğünü, takımın fiziksel hazırlıklarını tamamlayıp artık taktiksel çalışmalara geçtiğini belirtti. Bereketlispor karşısındaki hazırlık maçında oyuncuların eksikliklerini görme fırsatı bulduklarını söyleyen Kaynak, takımın topa sahip olma stratejisiyle sezona başlamayı planladıklarını ifade etti. Ayrıca, takımın birkaç bölgeye takviye yapmayı planladığını, ancak ekonomik zorlukların transfer süreçlerini etkilediğini de vurguladı.

Kulüp Başkanı İbrahim Gürel ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği maç, kulüp için sezon öncesi önemli bir değerlendirme niteliği taşıdı.