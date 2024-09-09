Muğla’yı uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımak amacıyla çalışmalarına hız veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fransa’ya üç günlük önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Aras, Fransa'nın önde gelen Akdeniz kentleriyle çeşitli sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bir dizi görüşme yapacak.

Akdeniz kıyı kentleri ile stratejik iş birlikleri

Muğla’nın tarım, turizm ve denizcilik alanlarındaki potansiyelini uluslararası iş birlikleriyle daha da geliştirmek isteyen Başkan Aras, Fransa’nın Akdeniz’e kıyısı olan önemli turizm merkezleri Nice, Cannes ve Aix de Provence’ta temaslarda bulunuyor. Özellikle coğrafi olarak Muğla’ya benzeyen bu şehirlerle yapılacak görüşmeler, iki bölge arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak her iki tarafın da fayda sağlayacağı stratejik işbirliklerini geliştirme amacını taşıyor.

Başkan Aras, Fransa’daki bu temaslarında, tarımda sürdürülebilirlik, turizmde inovatif yaklaşımlar ve denizcilik sektöründe çevre dostu uygulamaları inceleyecek. Aynı zamanda bu kentlerle iklim değişikliği ve su kaynaklarının yönetimi gibi global sorunlara yönelik ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Nice ve Cannes Belediyeleri ile görüşmeler

Başkan Aras’ın Fransa’daki ziyaretinin önemli duraklarından biri de Nice ve Cannes belediyeleri olacak. Bu iki şehirde gerçekleşecek görüşmelerde, turizm ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda yapılacak iş birlikleri masaya yatırılacak. Muğla’nın turizm potansiyelini uluslararası platformda daha da güçlendirmek isteyen Aras, Cannes Film Festivali gibi dünya çapında bilinen etkinliklerin tecrübelerinden faydalanarak Muğla’da da benzer etkinliklerin yapılabilmesi için fikir alışverişinde bulunacak.

Başkan Aras ayrıca akıllı şehir uygulamaları konusunda da Cannes ve Nice’in ileri düzeydeki teknolojik altyapısını inceleyecek. Bu çerçevede, Muğla’nın akıllı kent projelerine yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediğini aktardı.