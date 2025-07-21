TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Denizli Atatürk Stadı’nda başladı. Yaklaşık 30 oyuncunun katıldığı ilk antrenman, teknik sorumlu Özcan Sert yönetiminde gerçekleştirildi.



Takım sezona kalabalık başladı

İlk idmanda 30 civarında futbolcu yer alırken, çalışmayı Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, İkinci Başkan Volkan Kartlı ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti. Geride kalan sezonda alt yaş kategorilerinde forma giyen Muhammet Emin Yılmaz, Yusuf Ziya Özkan, Mehmet Salih Daşkın, Oktay Ergun, Bekir Efe Kefli ve Efe Kayra Şahin de A takım antrenmanına katıldı.

"Bu üç gün kadro belirleyici olacak"

Takımı ilk kez sahaya çıkaran teknik sorumlu Özcan Sert, “Denizli İdmanyurdu’nun profesyonel liglerdeki ilk antrenmanına çıkmış olduk. Herkes için hayırlı olsun. Kalabalık bir futbolcu grubuyla başladık. Bugünden itibaren 3 günlük bir adaptasyon sürecimiz var. Bu süreçte oyuncularımızın performanslarını gözlemleyeceğiz” dedi.

Kadro pazartesiye kadar netleşecek

Yeni transferlerin de ilk idmana katıldığını belirten Sert, “Kesin anlaşma sağladığımız oyuncularımızdan bir kısmı bugün bizimleydi. Pazartesiye kadar sezonda yer alacak ana kadromuz büyük oranda netleşmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Alt yapıdan A takıma geçiş süreci

Alt yapıya önem verdiklerini belirten Sert, “Geçen sezon A takımı izleme fırsatım oldu ancak alt yapıyı takip edemedim. Bu nedenle kulübümüzün önerdiği genç isimleri antrenmana aldık. Süreç boyunca bu geçiş devam edecek. Amacımız Denizlili gençleri A takıma kazandırmak” dedi.