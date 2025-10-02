EÜ Bayındır Meslek Yüksekokulu öğrencileri 20 Mayıs Stadını yeni sezona hazırladı

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi ile Peyzaj ve Süs Bitkileri Programlarında eğitim gören öğrenciler, Saha Uygulamaları dersi kapsamında teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdü. Gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde öğrenciler, Bayındır MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Salman'ın koordinasyonunda, Öğr. Gör. Dr. Aydın Peçen ve Öğr. Gör. Dr. Ertuğrul Balekoğlu rehberliğinde Ege Üniversitesi 20 Mayıs Stadyumu'nun çimlerine ve tribünlerine bakım yaparak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldular.

Çim Alan Tesisi Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan Doç. Dr. Ali Salman, 'Çim Alan Tesisi Bölümü programımız, Türkiye'de bu alanda açılan ilk program olma özelliği taşıyor. Öğrencilerimiz burada, bitkilerin tohum ekiminden sahanın bakımına kadar; ilaçlama, gübreleme, sulama, biçim ve hasat gibi çok farklı alanlarda uygulamalı eğitim alıyorlar. Böylece mezun olduklarında, iş hayatında ihtiyaç duyacakları donanımı büyük ölçüde kazanmış oluyorlar. Ayrıca staj dönemlerinde ülkemizin önde gelen kulüplerinde görev alma fırsatı bulan öğrencilerimiz, mezuniyetin ardından bu alanlarda doğrudan çalışma imkânı bulabiliyor. Bu yıl ise ilk kez, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde aramıza katılan öğrencilerimiz için yeni bir müfredat hazırladık ve 3+1 modeline geçtik. Yani öğrencilerimiz üç dönemi bizimle tamamlayacak, bir dönemi sektörde geçirecekler. Böylece sektöre çok daha hazır bir şekilde mezun olacaklar' dedi.

'Doğru kullanımla sahalar daha verimli hale gelebiliyor'

Futbol sahalarının bakımında karşılaşılan zorluklara değinen Doç. Dr. Salman, 'Futbol sahalarında yaşanan en büyük sıkıntılardan biri, saha kullanım yoğunluğu. Büyük kulüplerde maçlar genellikle bir hafta kendi sahalarında, bir hafta deplasmanda olacak şekilde planlanır. Dolayısıyla ana sahalarında iki haftada bir maç yapılır. Ayrıca bu kulüplerin birden fazla antrenman sahası vardır. Yani ana sahaları çok fazla baskıya maruz kalmaz. Maçtan sonraki 14 günlük süreçte saha çalışanları ara ekim, gübreleme, biçim ve sulama gibi işlemleri gerçekleştirerek zeminin yeniden hazır hale gelmesini sağlar. Bizim en büyük sorunumuz ise saha sayısının yeterli olmaması. Çünkü burada hem öğrencilerimiz eğitim görüyor, hem de öğretim elemanlarımız ve dışarıdan gelenler sahayı kullanmak istiyor. Dolayısıyla saha yoğun bir şekilde kullanıldığında bakımını sağlamak gerçekten güçleşiyor. Ege Üniversitemizdeki çim yapısı ağırlıklı olarak bermuda türüdür. Bu tür, basılmaya dayanıklı, hastalık ve zararlılara karşı da oldukça dirençli bir çimdir. Ancak kış aylarında yaptığımız ara ekimlerde, sahada yoğun maç trafiğinin olmaması büyük önem taşıyor. Çünkü kramponla oynanan her maç, zemine kaçınılmaz olarak ciddi zarar veriyor. Bu nedenle çimin sağlıklı kalabilmesi için sık sık ara ekim, gübreleme ve diğer bakım işlemleriyle desteklenmesi gerekiyor' dedi.

'Öğrencilere hem deneyim hem iş imkanı'

Stadyumda yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinen Doç. Dr. Ali Salman, 'Stadyumdaki kokpitler ilk yapıldıkları günden bu yana var. Ancak güneş ışığına sürekli maruz kaldıkları için zamanla parlaklıklarını ve canlılıklarını kaybediyorlar. Bunları yenilemek oldukça maliyetli bir iş. Biz ise öğrencilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu yüzeylere pürmüzle ince bir yakma işlemi uyguluyoruz. Böylece yüzeyler tekrar kendi rengine kavuşuyor ve çok daha estetik bir görünüme sahip oluyor. Bu çalışmayı her yıl öğrencilerimizle birlikte tekrarlıyoruz. Ayrıca şunu özellikle vurgulamak isterim ki, mezun ettiğimiz ve bu işi gerçekten severek yapan öğrencilerimizin işsiz kalması söz konusu değil. Hatta istihdam konusunda sektöre yeterli sayıda eleman sağlamakta zorlandığımızı söyleyebilirim' diye konuştu.