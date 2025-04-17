Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayatı, kariyeri ve kişisel yaşamı hakkında merak edilenler.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 İzmir doğumlu Türk köşe yazarı ve televizyon yorumcusudur. Güneş gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın kariyeri

Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde Taraf gazetesinde başladı. Daha sonra Takvim ve Sabah gazetelerinde Haziran 2011 ile Aralık 2017 tarihleri arasında köşe yazarlığı yaptı. Kanaltürk'te yayınlanan "Ters Cephe" programında 2009-2011 yılları arasında yorumculuk yaptı.

Beyaz TV'de "Dinamit", "Beyaz Futbol" ve "Derin Futbol" gibi programlarda siyaset ve futbol yorumculuğu yaptı. Ayrıca Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü gibi görevlerde de bulundu.

Televizyon kariyeri ve tartışmalar

2008 yılında Kanal T'de haber yorumculuğu yaptıktan sonra CNN Türk'e geçti. 2011 yılında Star TV'de Berna Laçin ile "Yerden Göğe" adlı programı sundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV'deki canlı yayında yaptığı bir yorum nedeniyle büyük tepki çekti. Bu olayın ardından kanalla ilişiği kesildi ve hakkında "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla 10 ay hapis cezası aldı.

2019 ve 2020 yıllarında Beyaz TV'de programlara yeniden katılsa da tepkiler üzerine ayrıldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası döneminde "Kırmızı Beyaz Futbol" programında Hande Sarıoğlu ile yorumculuk yapmaya başladı.

Özel hayatı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın babası mühendis, annesi öğretmendir. 60. Yıl Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi fakat 2. sınıfta eğitimi bıraktı.

2010 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile evlenen Kütahyalı'nın ikiz kız çocukları bulunmaktadır. Çift, 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Ailesi, baba tarafından aslen Kütahyalı olup İzmir'e göç etmiştir.