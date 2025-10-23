İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasında beraat eden A.Ö. ve M.A.D. hakkındaki kararların mütalaaya aykırı olduğunu belirterek istinaf başvurusu yapılacağını duyurdu.

Minguzzi davasında beraat kararına itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla ilgili ikinci açıklamasını yaptı. Savcılık, beraat eden A.Ö. ve M.A.D. hakkındaki kararların mütalaaya aykırı olduğunu vurgulayarak, gerekçeli kararın tebliğinden hemen sonra ivedilikle istinaf başvurusu yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Mahkeme hükmünün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 273/1. maddesinde belirtilen iki haftalık azami istinaf kanun yolu süresi dolmadan ivedilikle yasal başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin gündemine oturan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar çıkmıştı. 4 sanıktan B.B. ve U.B., 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Pişmanlık görülmediği için indirim uygulanmadı.

Bu gelişmelerin ardından 2 sanık hakkındaki beraat kararı için savcılık istinaf yoluna başvuracağını açıkladı.