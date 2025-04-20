Denizli’de günlerdir kayıp olan helikopter pilotu B.K., park halindeki aracında başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Eski eşinin kayıp başvurusu üzerine yapılan araştırmalar, pilotun cansız bedenine ulaşılmasını sağladı.

Kayıp pilotun durumu, eski eşi tarafından fark edildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan helikopter pilotu 44 yaşındaki B.K., 11 Nisan’da Denizli’ye planlama yapmak için gelmişti. 15 Nisan’da eski eşine, Isparta’ya döneceğini bildiren pilot, bir daha kendisinden haber alınamayınca eski eşi kayıp başvurusu yaptı.

İhbar üzerine yapılan araştırma

Eski eşinin kayıp başvurusunun ardından yapılan araştırmalar, B.K.'nın en son Denizli'de hareket halinde olduğunu ortaya koydu. Isparta ve Denizli polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonucu, B.K.’nın cesedi, Pamukkale ilçesinde park halindeki bir araçta bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemeler

19 Nisan Cuma günü, Kınıklı Mahallesi’nde bir vatandaşın, araçtan kötü koku geldiğini ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapalı aracın içinde başına poşet geçirilmiş şekilde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespiti sonucu cesedin kaybolan helikopter pilotu B.K.'ya ait olduğu belirlendi.

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İlk bulgular, pilotun intihar etmiş olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu netlik kazanacak.