Denizli'nin tarım ihracatı 2024 yılının ilk 5 ayında yüzde 11 artışla 147 milyon dolara ulaştı. Bu artışın önemli bir kısmını kuru meyve ve mamulleri sektörü sağladı ve ilimizin tarım ihracatında yüzde 8'lik bir pay aldı.

ABD'de yüzde 90 artış

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, sektörle ilgili yaptığı değerlendirmede, Denizli'nin kuru meyve ihracatının özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yoğunlaştığını ve bu pazarlarda önemli artışlar kaydettiklerini belirtti. Ayrıca, ABD'ye yapılan kuru meyve ihracatının da yüzde 90 üzerinde arttığını vurguladı.

Sürdürülebilir tarım

Memişoğlu ayrıca, sektörün sürdürülebilir tarım uygulamalarına odaklanması gerektiğini, tüketici beklentilerinin ve pazar çeşitliliğinin arttığı bir dönemde bu yöntemlerin önem kazandığını dile getirdi. Kuru meyve ihracatının kalite odaklı ve sürdürülebilir üretim metotlarıyla güçlü bir şekilde artmaya devam edeceğine olan inancını paylaştı.