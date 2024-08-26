Saç boyası kutularında hile: Turuncu saçlarını siyaha boyamak zorunda kalan kadının isyanı

İstenmeyen sonuçla karşılaştı

Turuncu saçlarını yenilemek için marketten saç boyası alan bir kadın, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kutudan çıkan boya, dışındaki renkle uyumsuz çıkınca, kadın saçlarını istemeden siyaha boyamak zorunda kaldı.

Boya kutularındaki değişiklik mağdurları artırıyor

Kadın, marketlerde saç boyası kutularının içindeki boyaları değiştiren sorumsuz kişilere sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. "Vicdanınız nasıl el veriyor?" diye soran mağdur kadın, bu hilenin başka mağdurlar yaratmaması için yetkililerin önlem almasını istedi.

"Benim bir sürü bedduam olmayacak mı?"

Yaşadığı olaydan sonra saçlarının rengini geri döndürmenin çok zor olacağını belirten kadın, duruma isyan etti. "Benim bir sürü bedduam olmayacak mı?" diyerek tepkisini dile getiren kadın, benzer durumlarla karşılaşanları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.