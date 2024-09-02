Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrenci kartları için vize dönemini başlattı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı nedeniyle, Denizli Öğrenci Kartı kullanan öğrencilerin vize işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Vizesi yapılmayan kartlar 2 Ekim 2024 itibarıyla geçersiz hale gelecek.

Son vize tarihi 1 Ekim 2024

Vize işlemlerini yaptırmayan öğrencilerin, toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmeleri mümkün olmayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere bu işlemlerini son tarihe kadar tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu. Vize işlemleri için son tarih 1 Ekim 2024 olarak açıklandı.

Vize işlemleri nerede yapılacak?

Vatandaşlar vize işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’ye ait çeşitli kart dolum merkezlerinde gerçekleştirebilecekler. Bu merkezler şu şekilde:

Valilik Kart Dolum Merkezi: Eski Özel İdare Binası karşısında

Üniversite Kart Dolum Merkezi: Üniversite (Son Durak) bölgesinde

Delikliçınar Kart Dolum Merkezi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Kapalı Spor Salonu yanı

Vize sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için öğrencilerin yoğunluk yaşamadan erken başvuru yapmaları öneriliyor.

2 Ekim'den sonra geçersiz

Vize işlemlerini tamamlamayan kartlar, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren kullanılamayacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına işlemlerini son tarihe bırakmamaları önemle tavsiye ediliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyurusu, şehirdeki öğrenci ulaşımının kesintisiz devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerin hem maddi açıdan avantajlı hem de kolay ulaşım sağlayabilmeleri için Denizli Öğrenci Kartı'nın vize işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.