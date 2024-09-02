AK Parti İzmir İl Danışma Kurulu toplantısında yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li Ednan Arslan'la sosyal medya üzerinden karşı karşıya geldi. İnan, TBMM'deki gerginlikler ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sözlerine yönelik sert bir yanıt verirken, Arslan bu açıklamaları 'tehdit' olarak nitelendirdi.

İnan’ın sert açıklamaları

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Danışma Kurulu toplantısında TBMM'deki son gerginlikleri ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sözlerini hedef aldı. İnan, konuşmasında, “Geçtiğimiz haftalarda Meclis’te bize terörist demeye kalktılar. Sosyal medyada züppe demeye kalktılar. Sokakta seçmenimize ağza alınmayacak hakaretler ediyorlar! Ya siz bizi ne sanıyorsunuz! Bugün burada bu kadar kalabalığız. Ama bilin ki dışarıda milyonlarız milyonlar! Siz sinek vızıltıları ile mi yeneceksiniz? Şu saatten sonra değerlerimize, inancımıza, demokrasimize ve en önemlisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatırsanız karşınızda göreceğiniz ilk teşkilat AK Gençlik olacak, İzmir teşkilatı olacak” dedi. İnan’ın bu sözleri, hem destekçileri hem de karşıtları tarafından büyük yankı uyandırdı.

Arslan’ın tepkisi

İnan’ın açıklamalarına yanıt veren CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Arslan, "AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan bugün yine bazı açıklamalarda bulunmuş. Gençlik kollarında uzun yıllar siyaset yapmış bir siyasetçi olarak şunu söylemek isterim. Boş laflara karnımız tok. Mustafa Kemal’in askerleri ne senden ne de senin ağa babalarından korkmaz" ifadelerini kullandı. Arslan, İnan’ın açıklamalarını eleştirerek, bu tarz söylemlerin toplumu gerdiğini ve tehdit olarak algılandığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden süren tartışmalar

Sosyal medya, İnan ve Arslan arasındaki tartışmalara ev sahipliği yaptı. Kullanıcılar, iki vekilin açıklamalarını geniş bir şekilde yorumladı ve bu durum, siyasi polemiklerin sosyal medya üzerindeki yansımalarını gözler önüne serdi. Tartışmalar, her iki tarafın da destekçileri ve karşıtları arasında yoğun etkileşimlere neden oldu.

Eyyüp Kadir İnan ve Ednan Arslan arasındaki bu tartışma, Türkiye’nin siyasi ortamındaki gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Sosyal medya üzerinden yayılan bu açıklamalar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ederken, siyasi atmosferin giderek daha da ısındığı görülüyor.