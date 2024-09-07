Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu, 71 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uslu'nun vefatı, iş dünyasında ve bölgede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllardır bölgedeki sanayi yatırımlarına öncülük eden ve birçok projeye imza atan başarılı iş insanı için Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Cenazeye katılanlar arasında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve bölgeden milletvekilleri yer aldı. Uslu’nun iş dünyasındaki başarıları ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne yaptığı katkılar, törende birçok kişi tarafından takdirle anıldı.

Cenaze namazı, Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırıldı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Abdülkadir Uslu, Pamukkale ilçesine bağlı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Uslu'nun ani kaybı, ailesi, iş dünyası ve dostları arasında derin bir hüzün bıraktı.