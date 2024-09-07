İzmir'de yağışlı bir günde yürürken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin dava, 42 sanığın 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmalarla devam ediyor. Dava, 13’ü tutuklu sanık olmak üzere sorumluların tespiti amacıyla sürdürülüyor.

Davanın ikinci gününün tamamlanmasının ardından mağdur aileleri ve avukatlar basın açıklaması yaptı. İnanç Öktemay’ın avukatı Cenk Düzgüner, sosyal medyanın davaya gösterdiği ilginin önemli olduğunu ve bunun davanın daha fazla dikkat çekmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Düzgüner, suçluların ve ihmali olanların bulunması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Kimse suçu kabul etmiyor

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz da içeride iki gündür sorumlulukların tartışıldığını ancak kimsenin suçu kabul etmediğini söyledi. Yılmaz, bilirkişi raporu ve iddianamenin yetersiz olduğunu dile getirerek, asıl sorumluların tespit edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Özge Ceren Deniz’in avukatı Ayşe Sarıçiçek ise duruşmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle süreç uzamış durumda. 13'ü tutuklu, 22 sanığın dinlendiği duruşmanın devamı 13-14-15 Kasım tarihlerine ertelendi. Sarıçiçek, sanıkların tümünün dinlenmesinin ardından karar aşamasına geçileceğini belirtti.

Aileler, adaletin tecelli etmesini beklerken, kamuoyu da bu davayı yakından takip ediyor.