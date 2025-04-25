Denizli’nin sanayi altyapısını güçlendirmek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile Denizli Sanayi Odası (DSO) arasında Çivril ve Bozkurt ilçelerinde kurulması planlanan organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik fizibilite çalışmaları için iş birliği protokolü imzalandı.

GEKA ve DSO'dan ortak adım

Güney Ege Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen törende, Denizli Sanayi Odası ile GEKA arasında önemli bir protokol imzalandı. Törene DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Çivril OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğan, DSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Özel, DSO Bozkurt OSB'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu ile diğer DSO yetkilileri katıldı.

Sanayi altyapısı için fizibilite çalışması yapılacak

Protokolle birlikte, Denizli’nin yükselen sanayi potansiyelinin ilçelere yayılması hedefiyle Bozkurt ve Çivril’de modern OSB’ler kurulmasına yönelik fizibilite süreci resmen başlatıldı. Bu çalışma, her iki ilçede sanayi altyapısının planlı şekilde geliştirilmesini amaçlıyor.

“Sanayi ekosistemimiz güçlenecek”

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, protokolün önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Denizli sanayisi ve bölgemizin kalkınması için önemli bir iş birliğine daha imza attık. Bu protokol, Bozkurt ve Çivril’de modern ve güçlü sanayi bölgeleri oluşturma vizyonumuza katkı sağlayacak. Yeni OSB'ler sayesinde istihdam olanaklarını artırmayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz.”

“Kırsal kalkınma desteklenecek”

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu proje, istihdam yaratma, ekonomik çeşitliliği artırma ve kırsal kalkınmayı destekleme açısından büyük önem taşıyor. Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”