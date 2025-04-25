X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları geçtiğimiz hafta da mizah dozunu artırdı. İlişkilerden aile hayatına, günlük olaylardan toplumsal gözlemlere kadar pek çok konuda yapılan paylaşımlar sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

Geçtiğimiz hafta X'te paylaşılan en komik tweetler sosyal medyada gündem oldu. İşte kullanıcıların güldüren yorumları ve etkileşime doyan tweetler.

Sosyal medyada mizah rüzgarları esiyor

X platformu, geçtiğimiz hafta kullanıcıların mizahi yorumlarıyla dolup taştı. Aile içi diyaloglar, sevgili atışmaları ve güncel olaylara esprili yaklaşımlar haftanın en çok paylaşılan içerikleri arasında yer aldı.

Alıntılama özelliğiyle gelen hazırcevaplık

X kullanıcıları, alıntılama özelliğini mizah aracı olarak etkin biçimde kullandı. Özellikle bazı kullanıcıların anlık tepkileri ve hazırcevap tarzı binlerce etkileşim topladı. Kısa sürede viral olan bu paylaşımlar, sosyal medyada haftanın konusu haline geldi.

Mizahın gündemle buluştuğu anlar

Günlük olaylara yapılan esprili yorumlar, siyaset, spor ve magazin haberlerine farklı bir bakış kazandırdı. Kullanıcılar, haberleri yorumlarken hem güldürdü hem düşündürdü. Mizah, geçtiğimiz hafta da sosyal medyanın dili olmaya devam etti.

İşte seçilen bazı tweetlerden örnekler