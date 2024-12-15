Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından her yıl gerçekleştirilen Entegre Yönetim Sistemleri tetkiklerini bu yıl da başarıyla tamamladı. Tetkikler, Denizli OSB Toplantı Salonunda, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve birim amirlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tetkik ekibi katılım gösterdi

TSE İzmir Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü'nden Baş Tetkik Görevlisi Gökhan Karay ile tetkik görevlileri Arzu Mütevelli, Selda Akatay ve Mustafa Balkış’ın katıldığı tetkikler, Denizli OSB’nin kalite, çevre ve enerji yönetim sistemlerine dair belgelerin yenilenmesi ve denetimlerinin yapılmasını kapsadı.

Başarıyla tamamlanan denetimler

Denetimler kapsamında, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi I. Gözetim ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belge Yenileme tetkikleri başarıyla tamamlandı.

Bölge müdürü Taş: “Hizmette birlik ve beraberlik”

Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, yapılan tetkikler sonrası yaptığı açıklamada, "Bölgemiz sanayicilerine en iyi ve güler yüzlü hizmeti verebilmek için üst yönetimimiz ve personelimizle birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz," diyerek, bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.