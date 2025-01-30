Denizli OSB Teknopark Stratejik Plan Çalıştayı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. Çalıştayda, 2025-2027 yıllarını kapsayan stratejik planlama süreci ele alındı.

Derya Baltalı: "Akıl çağında işbirliği şart"

Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, çalıştayın açılış konuşmasında, teknoparkın geleceğe yönelik yol haritasının belirleneceğini vurguladı. Baltalı, "Zamana ayak uydurmak ve rekabette öne geçmek isteyen şirketlerin teknoloji ve dijitalleşme konusunda geç kalmaması gerekiyor. Türkiye’nin 104’üncü teknoparkı olarak ülkemize, şehrimize ve sanayicilerimize katkı sağlayacak projeler üreteceğimize inanıyorum" dedi.

Uğur Erdoğan: "Yeşil ve dijital dönüşüme katkı sunacağız"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, OSB Teknopark’ın bölgeye büyük katkılar sunacağını belirterek, "Yeşil ve dijital dönüşüm adımlarına destek olacağız. Yapay zeka ve finansal teknolojiler gibi alanlarda geliştirilecek projelerle Denizli ve ülkemize değer katacağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Geniş katılım sağlandı

Çalıştaya, Denizli Vali Yardımcısı Vekili Abdullah Kadıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, OSB Teknopark İcra Kurulu, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, akademisyenler, sanayiciler, Ar-Ge merkezi temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.