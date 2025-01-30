İzmir Rehberler Odası (İZRO) tarafından düzenlenen eğitim gezisinde, Bergama'nın kültürel ve turistik potansiyelini artırma hedefi gündeme geldi.

Bergama için büyük hedef: Kültür şehri olmak

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Rehberler Odası tarafından düzenlenen eğitim gezisinde Bergama'nın turizmdeki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doğruer, Bergama'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra sahip olduğu büyük potansiyelin farkında olduklarını belirterek, şehri bir kültür şehri haline getirmek için atılacak adımları sıraladı.

Bergama'nın geleceği için yeni projeler

Sadık Doğruer, Bergama’nın tarihi dokusunu koruyarak ve şehir içi restorasyon projeleriyle bölgeyi daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, gastronomi, ticaret ve gece müzeciliği gibi alanlarda da projelerle şehri yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Konaklama sektörünü geliştirerek, parşömen atölyeleri gibi kültürel etkinliklerle Bergama'yı hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyon yapmayı hedefliyorlar.



Sadık Doğruer, Bergama’yı kültürel ve turistik anlamda daha güçlü bir konuma getirmek için uzun vadeli projeler geliştirdiklerini belirtti.