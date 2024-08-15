Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde inşa edilecek yeni Aile Sağlığı Merkezi için önemli bir adım atıldı. Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Karalp ailesi arasında imzalanan protokol ile projenin startı verildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Kınıklı Mahallesi’ne kazandırılacak olan aile sağlığı merkezinin büyük bir hizmet olacağını belirtti.

Vali Coşkun'dan teşekkür

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Hayırlı bir işe hep beraber imza atıyoruz. Büyükşehir Belediye’mize ait bir arsanın üzerine hayırsever Karalp ailesi tarafından yapılacak olan aile sağlığı merkezi, tamamlandığında vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Aile Sağlığı Merkezi’mizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve hayırsever ailemize çok teşekkür ediyorum" dedi.