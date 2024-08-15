UEFA Avrupa Ligi’nde Rapid Wien'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden Trabzonspor, yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, takımın oyun disiplininden koptuğunu belirtti.

Trabzonspor'un Avrupa hayali sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşı karşıya gelen Trabzonspor, 1-0’ın rövanşında rakibine 2-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Bordo-mavililer, Avrupa sahnesindeki macerasına UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Maç boyunca üstünlüğü rakibine kaptıran Trabzonspor, özellikle ikinci yarıda yaptığı hamlelere rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Abdullah Avcı’dan disiplin vurgusu

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, takımın özellikle ikinci yarıda oyun disiplininden koptuğunu belirtti. Avcı, "Oyunun bütünlüğünde rakibin üstünlüğü vardı. Uğurcan Çakır bizi ayakta tuttu. İkinci yarıda dengeyi sağlamak için değişiklikler yaptık, ancak süre geçtikçe oyun disiplininden kopmalar başladı" dedi. Takımının maç boyunca rakipten üstün olamadığını ifade eden Avcı, bireysel çabaların galibiyet getirmediğini vurguladı.

“Oyun disiplinine sadık kalmak zorundayız”

Avcı, Trabzonspor'un maç sırasında önemli pozisyonlar yakaladığını, ancak bu fırsatları değerlendiremediğini belirterek, "1-0'dan sonra birkaç önemli pozisyon bulduk. Bu anları değerlendirebilseydik maça ortak olabilirdik. Ancak oyun disiplininden kopmamamız gerekiyordu" diye konuştu.

Organize saldırı iddiası ve istifa yanıtı

Maç sonrası sosyal medyada gündem olan ve telefonunun sosyal medyaya servis edildiğini belirten Abdullah Avcı, "Bu durumun organize bir kötülük olduğunu düşünüyorum. Ancak Trabzonspor inatçı bir takımdır, vazgeçmez. İyi günler yakın," diyerek kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. İstifa edip etmeyeceği sorusuna ise Avcı, "Bu tür durumlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Trabzonspor asla pes etmez. Herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor, ancak biz inatla mücadeleye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Avcı, forvet transferine ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yakın zamanda transferi tamamlayacağız," dedi. Takımın ligdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağını da sözlerine ekledi.