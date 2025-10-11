Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.
Polis ihbar üzerine harekete geçti
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sobran Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla M.Ç. (21), G.S. (24) ve T.A. (27) gözaltına alındı.
Ev ve araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.Ç. ve G.S. tutuklanırken, T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.