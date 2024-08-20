Denizli Sanayi Odası (DSO), Happy Place to Work tarafından gerçekleştirilen “Happy Workplaces-Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırması”nda yüksek puan ortalamasıyla listeye giren ilk Sivil Toplum Örgütü oldu. Capital Dergisi Medya Özel Projeler Müdürü Selçuk Ergenç, Denizli Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, bu anlamlı ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve DSO personeline takdim etti.

Denizli Sanayi Odası'nın başarısına övgü

Capital Dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen araştırmada Denizli Sanayi Odası, 80 puan alarak "Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü"nü almaya hak kazandı. Bu başarı, DSO'nun çalışanlarına verdiği değerin ve insan odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Selçuk Ergenç, DSO'nun bu başarısının diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için örnek teşkil ettiğini belirterek, “Denizli Sanayi Odası, çalışan memnuniyetine verdiği önemle bu araştırmada öne çıktı. Bu başarı, DSO'nun sektördeki öncülüğünün bir kanıtıdır” dedi.

"Mutlu çalışan, sürdürülebilir başarı"

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, çalışan mutluluğunun sürdürülebilir başarı için kritik bir faktör olduğuna vurgu yaptı. Kasapoğlu, “Mutlu çalışanlar, daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olur ve işlerinde daha başarılı olurlar. Biz, Denizli Sanayi Odası olarak, ekip çalışmasına ve çalışanlarımızın mutluluğuna büyük önem veriyoruz. Bu ödül, DSO'nun kurum kültürünün ve çalışanlarına verdiği değerin bir yansımasıdır” diye konuştu.

Denizli Sanayi Odası’ndan öncü projeler

Denizli Sanayi Odası, aldığı bu ödülle birlikte şehrin sanayisine değer katmaya ve öncü projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtti. Başkan Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası olarak, sanayiye katkımızın yanı sıra, şehrin kültürel yönüne de değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ödül, bizi gelecekteki projelerimiz için motive ediyor” ifadelerini kullandı.