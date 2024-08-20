Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleriyle yerle bir olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda, yerinde dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremde büyük yıkıma uğrayan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği bu alanda, yeni deprem konutları hızla yükseliyor. 174 gün sonra tamamlanacak projeyle depremzedeler, yeni ve güvenli evlerine kavuşacak.

Ebrar Sitesi yeniden inşa ediliyor

Onikişubat ilçesinin Şazibey Mahallesi’nde yer alan ve depremin simge yerlerinden biri haline gelen Ebrar Sitesi, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden en ağır darbeyi alan bölgelerden biri olmuştu. Mahallede 59 bina yıkılmış ve yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ebrar Sitesi'nde ise yıkılan binalar altında kalan bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından hızla başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları, bu kayıpların anısını yaşatacak şekilde, büyük bir titizlikle devam ediyor.

Yeni konutlar yükseliyor

Bölgedeki hafriyat kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri yapılarak binaların inşasına geçildi. Proje kapsamında inşa edilen 31 bloktan 21’i 3+1, 5’i ise 2+1 dairelerden oluşuyor. Ayrıca, 2 blok da tek katlı ticari bina olarak tasarlandı. Şu ana kadar 21 bloğun kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Geri kalan 3 blokta tünel kalıp çalışmaları sürerken, 8 blokta ise iskelet inşaatı devam ediyor. 15 bloğun duvar imalatı bitirilirken, 6 blokta bu çalışmalar halen devam ediyor.

174 gün sonra yeni evler hazır

Projenin ofis mimarı Yağmur Kekil, çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirerek, “Ebrar Siteleri’nde yerinde dönüşüm kapsamında 31 blok inşa ediyoruz. Şu anda 174 günümüz kaldı ve tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz, depremzedeleri en kısa sürede güvenli ve modern evlerine kavuşturmak” dedi.