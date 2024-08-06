Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısı, Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı ve gündem, önemli ekonomik verilerle dolu oldu.

Gündemde, İSO İkinci 500 Listesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat rakamları, İSO Sanayi PMI Raporu, enflasyon verileri, istihdam ve işgücü analizleri gibi konular yer aldı. Ayrıca, Temmuz ayı faaliyetleri ve gerçekleştirdiğimiz ziyaretler detaylandırıldı.

Yeni üyelerle gelecek hedeflerine adım adım

Toplantıda konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, Temmuz ayında kaydı yapılan 10 yeni üye ile ilgili memnuniyetini ifade etti. Uğurlu, “Büyüyen Denizli Sanayi Odası’na katılan yeni üyelerimizle büyük mutluluk duyuyoruz. Sanayi ve iş dünyasına katkıda bulunacaklarına inanıyoruz,” dedi.

İSO İkinci 500 Listesinde yer alan 9 Denizlili firmayı tebrik eden Uğurlu, tekstil sektöründeki zorluklara, kablo ve bakır tel ile elektrik-elektronik sektörlerinde yaşanan gelişmelere değindi. Temmuz ayında gerçekleştirilen 352 milyon dolarlık ihracata ilişkin verileri paylaşarak, geçen yıla göre yüzde 2, geçen ay'a göre ise yüzde 5’lik bir artış görüldüğünü belirtti.

Enflasyon zirveye ulaştı

Uğurlu, Temmuz 2024’te TÜFE'deki değişim oranlarını ve enflasyon verilerini aktardı. Enflasyonun zirveye ulaştığını ve ilerleyen aylarda ne yönde gelişeceğini takip edeceklerini belirtti. Ayrıca, yüksek finansman maliyetleri ve zayıf talep nedeniyle Türkiye İmalat PMI’ın 47,2 seviyesine düştüğünü ve bu durumun sektör genelinde daralmayı işaret ettiğini ifade etti.

Ekonomik tabloyu düzeltmek için birlik çağrısı

Yetiştirilmiş eleman sıkıntısına dikkat çeken Uğurlu, istihdam sorunlarının ve ekonomik bozulmaların etkilerini vurguladı. “İş gücü piyasasında karşılaşılan sorunlar, işverenler ve işçiler arasında şikayetlere yol açıyor. Ekonomik tabloyu düzeltmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor,” şeklinde konuştu.

Denizli'nin potansiyeli derinlemesine incelendi

Toplantıda DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Denizli'nin istihdam verileri ve potansiyeli hakkında bilgi sundu. Ayrıca, DSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarı ve Meclis Üyesi Ayhan Doğrar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret ettiklerini belirttiler. Pamukkale Teknokent’in Denizli Model Fabrika’ya paydaş olması da oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi.