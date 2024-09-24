Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte gerçekleştirilen "İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantıda, iş dünyasının talepleri ve beklentileri gündeme geldi.

Toplantının önemi

Denizli Sanayi Odası, iş dünyasıyla yapılan bu toplantıda önemli konuları masaya yatırdı. Sanayicilerin ihtiyaçlarını dile getiren Kasapoğlu, teşvik programlarının daha etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kayıt dışılıkla mücadele

Kasapoğlu, toplantıda kayıt dışılıkla mücadeleye de dikkat çekti. İş dünyasında sıklıkla tartışılan bu konu, sanayicilerin sürdürülebilir büyümesi için hayati öneme sahip. "Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda teşvik programları daha sıkı kurgulanmalıdır. İş ve işçi eşleştirmesinin güçlendirilmesinde Sanayi Odamız elinden gelen desteği vermeye hazırdır," dedi.

İş gücü talepleri ve eğitim protokolleri

Toplantıda, Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ve Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri imzalandı. Bu protokoller, gençler ve kadınlar için mesleki becerilerin artırılmasını hedefliyor. Bakan Işıkhan, "Aday Havuz Sistemi ile işverenler, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek," şeklinde bilgi verdi.

İşbaşı eğitim programlarının etkisi

Kasapoğlu, işbaşı eğitim programlarının etkinliğinin artırılması gerektiğini belirtti. "Denizli’de yapılan çalışmalar, bu programların mesleki eğitim kurslarına kıyasla daha başarılı sonuçlar yarattığını kanıtlıyor," diyerek önemli bir noktaya değindi. Ancak, son yıllarda katılımcı sayısının önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekti.

Göçmen işgücünün entegrasyonu

Yabancı uyruklu iş gücünün entegrasyonuna da vurgu yapan Kasapoğlu, bürokratik engellerin aşılması için "geçici çalışma izni" statüsünün oluşturulması gerektiğini belirtti. Bu tür uygulamaların, iş gücü ihtiyacını karşılamak adına büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Başkan Kasapoğlu, gençler, kadınlar ve göçmenler için iyi tasarlanmış eğitim programlarına olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu belirtti. İş dünyasının taleplerinin dikkate alınması ve gerekli adımların atılması, Türkiye'nin ekonomik büyümesi açısından kritik öneme sahip