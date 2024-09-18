Denizli Sanayi Odası (DSO), sanayi ve üretim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Üyelerinin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için düzenlenen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Tekstil sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri olan organik belgelendirme standartlarına odaklanan bu eğitim, sektör profesyonellerine kapsamlı ve faydalı bilgiler sundu.

Organik Belgelendirme Standartları Eğitimi

DSO'nun Tekstil Grubu Meslek Komitelerinden gelen talep doğrultusunda, Eğitim Komisyonu ve USB Certification iş birliğiyle düzenlenen “GOTS ve OCS Organik Belgelendirme Standartları Eğitimi”, M. Feridun Alpat Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Eğitim, sektörün rekabet gücünü artırmak amacıyla Global Organic Textile Standard (GOTS) ve Organic Content Standard (OCS) süreçlerine dair detaylı bir inceleme sundu.

Eğitimin Amacı ve İçeriği

DSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Orçun Alptekin, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, DSO'nun üyelerine yönelik sunduğu eğitimlerin geniş kapsamına değindi. Alptekin, “Finans, sürdürülebilirlik, çevre yönetimi, dijitalleşme gibi pek çok konuda üyelerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Bu eğitimlerle firmalarımızın gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

GOTS ve OCS Standartlarına Kapsamlı Bakış

Türkiye TC Operasyon Yöneticisi Gülseher Bakırcı, Kimyasal Programlar Müdürü Erce Ercegil ve Teknik ve Kalite Müdürü Ali Ertuğrul tarafından verilen eğitim, organik belgelendirme standartlarının detaylarını ele aldı. Eğitimde GOTS V7 ile gelen yenilikler ve firmalara etkileri, taşıma sertifikası (TC) süreçleri gibi konular ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Katılımcılardan Yoğun İlgi

Sürdürülebilirlik uzmanları ve kalite süreçlerinden sorumlu profesyonellerin katıldığı eğitimde, katılımcılar deneyimlerini paylaşma ve sorularına yanıt bulma fırsatı yakaladı. Eğitim, katılımcılara sektördeki yeni gelişmeler hakkında önemli bilgiler sunarken, sürdürülebilirlik ve organik belgelendirme süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine dair değerli ipuçları sağladı.

DSO’dan Sürdürülebilirlik Vurgusu

Denizli Sanayi Odası'nın düzenlediği bu eğitim, tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların organik belgelendirme süreçlerini daha iyi anlamalarına katkı sunarak, sürdürülebilirliğe yönelik bilinçli adımlar atmaları için önemli bir rehber oldu. Eğitimin sonunda katılımcılara “Sanayinin Kadim Şehri Denizli” kitabı takdim edilirken, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, eğitimlerin devam edeceğini ve üyelerinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.