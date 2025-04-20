Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, pos cihazları üzerinden yasa dışı yolla nakit para sağlayarak tefecilik yapan bir gruba yönelik operasyon düzenledi. 7 kişilik çetenin, kredi kartı üzerinden alışveriş yapmadan işlem gerçekleştirerek yüzde 8 ila 10 oranında komisyon aldığı tespit edildi.

Kredi kartı üzerinden tefecilik

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda dikkat çeken bir yöntemi ortaya çıkardı. Şüphelilerin, vatandaşların kredi kartlarıyla alışveriş yapılmış gibi göstererek pos cihazları üzerinden nakit para çektiği ve bu tutarların belirli bir komisyon oranında kesilerek mağdurlara nakit verildiği belirlendi.

80 milyon liralık işlem tespit edildi

2024 yılı içerisinde yaklaşık 80 milyon TL’lik işlem gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

21 adet pos cihazı

23 adet başkalarına ait kredi kartı

Çok sayıda slip ve belgeler

8 cep telefonu, 2 laptop

1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 25 fişek

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında bir banka çalışanının da dosyada yer aldığı ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Bu şahıs da adli kontrolle serbest bırakıldı.