Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2025" yarışmasında finale kalan 7 otomobil modeli belli oldu. Elektrikli ve hibrit modellerin ağırlıkta olduğu finalist listesi, sektördeki dönüşümü yansıtıyor.

Elektrikli ve hibrit modeller dikkat çekti

Türkiye'de otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan "Yılın Otomobili" yarışmasında finale kalan modeller açıklandı. OGD üyelerinin oylarıyla belirlenen finalistler arasında elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlu modeller dengeli bir şekilde yer aldı. Değerlendirmede tasarım, güvenlik, teknolojik donanım, yakıt tüketimi, fiyat-değer oranı ve çevrecilik gibi kriterler dikkate alındı.

İşte 2025 finalistleri

Finale kalan 7 otomobil modeli şöyle sıralandı:

BYD Seal U

Jaecoo 7

Kia EV3

MINI Countryman

Opel Grandland

Peugeot 3008

Renault Duster