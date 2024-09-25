Denizli Ticaret Odası (DTO), Türk Kızılay’ı için anlamlı bir kan bağışı organizasyonuna imza attı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyeleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, Kızılay'ın kan bağışı aracına kadar yürüdü ve sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Toplumsal Bilince Katkı: DTO'nun Öncü Adımı

DTO üyeleri, Başkan Uğur Erdoğan önderliğinde Gazi İlkokulu karşısındaki Türk Kızılay kan bağışı aracına topluca yürüdü. Kan stoklarının azaldığı bu dönemde gerçekleştirilen bağış, halkın da takdirini kazandı. Başkan Erdoğan, kan bağışının insan sağlığı açısından önemini vurguladı ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Kızılay’dan Teşekkür: “Örnek Oldunuz”

Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ferda Korkut, DTO’nun kan bağışı kampanyasına katılımından ötürü teşekkür ederek, bu tür organizasyonların stokların artmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

İlk Bağış Başkan Erdoğan’dan

Başkan Uğur Erdoğan, ilk kan bağışını gerçekleştirerek kampanyayı başlattı ve Denizli halkına bağış çağrısında bulundu. DTO'da gün boyunca süren kampanya büyük bir katılımla devam etti.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Kampanyaya, Kızılay ve DTO’nun üst düzey yöneticilerinin yanı sıra TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları da destek verdi. Başkan Erdoğan, kampanyaya katılan üyelere teşekkür ederek, toplumsal bilinci artırmaya devam edeceklerini vurguladı.