Denizli Ticaret Odası (DTO), iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir eğitime ev sahipliği yaptı. Eğitim, odanın hizmet binasında gerçekleştirildi ve tüm personelin katılımıyla verimli bir şekilde tamamlandı. İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı İsmet Orhun Arslan tarafından sunulan program, iş kazalarının önlenmesi ve acil durumlar hakkında detaylı bilgiler sundu.

Eğitim içeriği ve uygulamalı anlatım

Eğitim süresince, iş yerlerinde alınması gereken güvenlik önlemleri, çalışanların yükümlülükleri ve iş sağlığı güvenliğinin önemi vurgulandı. DTO Oda Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu Mutlu Sözgen, düzenledikleri eğitimlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğunu belirtti. Sözgen, “Oda olarak ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Standardı gibi birçok uluslararası standardı uyguluyoruz,” dedi.

Acil durum planları ve risk analizleri

C Sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı İsmet Orhun Arslan, eğitimin amacının çalışanların sağlığını korumak olduğunu vurguladı. “Acil durum planları yapıyoruz ve risk analizleri gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerle çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz,” diye ekledi.

DTO Başkanı'ndan destek

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma hayatının en önemli unsurlarındandır. Bu tür eğitimlerle personelimizin bilgi ve farkındalığını artırmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı. Eğitimlerin, çalışanların sağlığı ve güvenliği konusundaki önceliklerini pekiştirdiğini vurguladı.