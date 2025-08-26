Denizli Ticaret Odası (DTO), sermaye piyasalarında güvenli ve bilinçli adımlar atmak isteyen iş insanları ve yatırımcılar için ‘Sermaye Piyasaları Temel Rehberlik Eğitimi’ düzenledi. Eğitimde yatırım stratejileri, sektör analizi ve finansal okuryazarlık konuları masaya yatırıldı.

DTO ve Synergia Academy iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, DTO üyeleri ve yatırımcıların yoğun katılımıyla ücretsiz olarak yapıldı. Seminerde, Yatırım Enstitüsü Kurucu Ortağı Özkan Filiz, bilanço analizleri, öne çıkan sektörler, hisselerin seçimi, alım-satım ve stop noktalarının belirlenmesi gibi konularda bilgiler paylaştı. Filiz, katılımcıların sorularını yanıtlayarak sermaye piyasalarında doğru strateji ve bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise yaptığı açıklamada, “Üyelerimizin ve yatırımcılarımızın finansal okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Yoğun katılım, bu alandaki ihtiyacı net biçimde ortaya koydu. İş dünyamızın gelişimine katkı sağlayacak projelere ve eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.