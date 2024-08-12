BABADAĞ / DENİZLİ

Kesinti ID : 3064071

Saat : 11:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazi Mh. ( Babadağ Sarayköy Yolu )

Oğuzlar Mh. ( Oğuzlar Sk. )

ÇİVRİL / DENİZLİ

Kesinti ID : 3064967

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akpınar Mh. ( Demokrasi Blv. Galericiler Sk. Kazım Karabekir Cd. Kılıçaslan Cd. Söğütçük Cd. 1564. Sk. Gündüz Alp Cd. Anadolu Cd. 1561. Sk. 1551. Sk. Yunus Emre Cd. 1560. Sk. 1562. Sk. )

Şehitler Mh.

Kesinti ID : 3064968

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şehitler Mh. ( Buhara Sk. 1517. Sk. Kazım Karabekir Cd. Kılıçaslan Cd. Semerkant Cd. 1531. Sk. Cengiz Topel Cd. )

Akpınar Mh. ( 1614. Sk. 1552. Sk. Söğütçük Cd. Yeşilbağlar Cd. Kırım Cd. 1613. Sk. )

GÜNEY / DENİZLİ

Kesinti ID : 3063017

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mh. ( Yörükler Kümesi Küme Evleri Güney Buldan Yolu )

Karaağaçlı Mh.

Haylamaz Mh.

Hamidiye Mh. ( Hamidiye Sk. )

Aydoğdu Mh.

PAMUKKALE / DENİZLİ

Kesinti ID : 3064913

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Goncalı Mh. ( Bozburun Sk. 2. Sk. )

Kesinti ID : 3064917

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Goncalı Mh. ( 2. Sk. 3. Sk. )

Kesinti ID : 3064920

Saat : 9:00 - 15:00

Gediz Dayınlar Ortaokulu yeni bir başlangıç yapıyor Gediz Dayınlar Ortaokulu yeni bir başlangıç yapıyor

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Goncalı Mh. ( 1. Sk. 2. Sk. )

Editör: Kardelen Başol