BABADAĞ / DENİZLİ
Kesinti ID : 3064071
Saat : 11:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi Mh. ( Babadağ Sarayköy Yolu )
Oğuzlar Mh. ( Oğuzlar Sk. )
ÇİVRİL / DENİZLİ
Kesinti ID : 3064967
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akpınar Mh. ( Demokrasi Blv. Galericiler Sk. Kazım Karabekir Cd. Kılıçaslan Cd. Söğütçük Cd. 1564. Sk. Gündüz Alp Cd. Anadolu Cd. 1561. Sk. 1551. Sk. Yunus Emre Cd. 1560. Sk. 1562. Sk. )
Şehitler Mh.
Kesinti ID : 3064968
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şehitler Mh. ( Buhara Sk. 1517. Sk. Kazım Karabekir Cd. Kılıçaslan Cd. Semerkant Cd. 1531. Sk. Cengiz Topel Cd. )
Akpınar Mh. ( 1614. Sk. 1552. Sk. Söğütçük Cd. Yeşilbağlar Cd. Kırım Cd. 1613. Sk. )
GÜNEY / DENİZLİ
Kesinti ID : 3063017
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mh. ( Yörükler Kümesi Küme Evleri Güney Buldan Yolu )
Karaağaçlı Mh.
Haylamaz Mh.
Hamidiye Mh. ( Hamidiye Sk. )
Aydoğdu Mh.
PAMUKKALE / DENİZLİ
Kesinti ID : 3064913
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Goncalı Mh. ( Bozburun Sk. 2. Sk. )
Kesinti ID : 3064917
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Goncalı Mh. ( 2. Sk. 3. Sk. )
Kesinti ID : 3064920
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Goncalı Mh. ( 1. Sk. 2. Sk. )