Denizli'nin Buldan ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan gelen 17 yaşındaki engelli genç Salih Sezer, boş bir arazide ölü bulundu. Ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından kesinleşeceği bildirildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapmak üzere Şanlıurfa’dan Denizli’ye gelen 17 yaşındaki engelli Salih Sezer, sabah saatlerinde boş bir arazide ölü bulundu.

Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Sezer’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otopsi sonucu bekleniyor

Yetkililer, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.