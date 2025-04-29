Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Kütahya merkezli depremin büyüklüğünün 3.0, derinliğinin ise 7.2 kilometre olduğu bildirildi. Deprem, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde kısa süreli hissedildi.

Olumsuz bir durum yaşanmadı

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve yerel yetkililer, bölgede olumsuz bir ihbar alınmadığını ve durumun yakından takip edildiğini duyurdu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/DEPREM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DEPREM</a><br>YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) <a href="https://t.co/MPSDN1uePp">https://t.co/MPSDN1uePp</a><br>29.04.2025, 12:00:43 TSİ<br>Büyüklük: 3.0<br>Derinlik: 7.2 km<a href="https://twitter.com/hashtag/Kandilli?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kandilli</a></p>— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) <a href="https://twitter.com/Kandilli_info/status/1917150626695295339?ref_src=twsrc%5Etfw">April 29, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>