Denizli'de 24 Aralık Salı günü, hava koşulları oldukça değişken olacak. Kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı gün boyunca sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında seyredecek. Nem oranının yüksek olacağı ve rüzgar hızının 29 km/saat civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu detaylı hava durumu raporu, şehri ziyaret edenler ve dışarıda vakit geçirecekler için uyarı niteliği taşıyor.

Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlar

Salı günü, sabah saatlerinde saat 06.00 ile 09.00 arasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 10°C'ye yükselirken, nem oranı %92 seviyelerine çıkacak. Bu saatlerde rüzgarın hızı 8 km/saat, uç sıcaklık ise 36°C'ye kadar yükselecek.

Öğle saatlerinde düşük sıcaklıklar

Öğle saatlerine doğru, 12.00 ile 15.00 arasında sıcaklık 14°C'ye kadar çıkacak. Ancak, yüksek nem oranı (%71) ve kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle hava oldukça nemli ve soğuk hissedilecek. Bu saatlerde rüzgar hızı 6 km/saat seviyelerinde olacak.

Akşam ve gece saatlerinde yağış etkili

Akşam saatlerinde, 15.00 ile 18.00 arasında ve gece 21.00 ile 24.00 arasındaki zaman diliminde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C'ye düşerken, nem oranı %93'e kadar çıkacak. Rüzgar hızı ise 4 km/saat civarında olacak.

Genel hava durumu değerlendirmesi

Denizli'de gün boyunca ortalama sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında değişecek, nem oranı ise gün boyu %70 ile %93 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgarın ise hafif hızda esmesi bekleniyor. Hava durumu, özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yağışların etkisiyle, bazı bölgelerde su birikintileri ve trafik sorunları yaşanabileceği için dikkatli olunması öneriliyor.

24 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.