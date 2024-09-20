Denizli'nin Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek 3 katlı bir binayı sardı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının detayları

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, paniğe kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Maddi hasar ve soruşturma

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmiş değil. Olayla ilgili yapılan incelemeler, yangının kesin sebebini ortaya çıkaracak. Can kaybının yaşanmaması sevindirici bir gelişme olsa da, binada meydana gelen maddi hasar büyük.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, yangınla ilgili soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırmaya başladı. Yangın sonrası bölgedeki vatandaşlar, benzer durumların yaşanmaması için önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşanan bu olay, hem yerel halk hem de yetkililer açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Yangın güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.