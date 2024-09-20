Ressam Hülya Yasemin’in "Renklerle Hayat" adlı resim sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 17-22 Eylül 2024 tarihleri arasında gezilebilecek sergi, renklerin hayatla buluştuğu eşsiz bir sanat deneyimi vadediyor.

Sanatçı, eserlerinde duygularını renklerle ifade ederken, 52 özel çalışmasıyla ziyaretçilerine derin bir görsel şölen sunuyor. Serginin açılışında konuşan Yasemin, resim sanatının kendisi için duygularını yansıtan sessiz bir dil olduğunu belirtti: “İç dünyamda yaşadığım duyguları renklerle ve figürlerle anlattım. Eserlerimi sergileme fırsatı sunan Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise sanatçılara olan desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Kültür ve sanatı daha iyi mekanlarda Bornovalılarla buluşturmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.