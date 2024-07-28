Denizli, bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali ile kültür ve sanatın buluşma noktası oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 12 ülkeden 392 dansçının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları vererek, festivalin şehre kattığı değeri vurguladı.

Kültür ve sanatla dolu bir hafta

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festival, yedi gün boyunca şehri kültür ve sanatla donattı. 12 farklı ülkeden gelen dansçılar, Denizli’nin sokaklarını ve meydanlarını renklendirdi. Festivalin gala gecesinde sahne alan dansçılar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Çavuşoğlu’ndan birlik ve beraberlik vurgusu

Gala gecesinde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, festivale katılan tüm sanatçılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar sahneye hep sol taraftan çıkıp sol taraftan iniyormuşum. Bugün sağ taraftan çıktım, sağ taraftan indim. Bu ülkenin sağcısı solcusu, Türkü Kürdü, Lazı Çerkezi, Alevisi Sünnisi fark etmeksizin aynı vatanda ve al bayrak altında bir arada huzurla yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kültürel zenginlik ve uluslararası tanıtım

Festivalin, kültürel zenginliğimizi ve çeşitliliğimizi gözler önüne serdiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Festivalimiz, uluslararası alanda da şehrimizin tanıtımına katkı sağladı. Denizli’yi kültür ve sanatla buluşturan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Etkinlik, farklı kültürlerden gelen dansçıların geleneksel danslarını sergilemesiyle büyük ilgi topladı.

Toplumda birlik ve beraberlik pekişti

Denizli Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Festival boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, Denizli halkının büyük ilgisini çekti ve toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Başkan Çavuşoğlu’nun gala gecesinde verdiği mesaj, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.