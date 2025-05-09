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Piyasa fiyatlarının ons altın ve döviz kuruna bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebileceğini unutmamakta fayda var. Güncel fiyatlar, yatırım kararlarında belirleyici unsur olmaya devam ediyor.

Denizli serbest piyasa Cumhuriyet sikkesi fiyatları ise şu şekilde:

Cumhuriyet altını seçeneklerinde ise Ata altın 28.074 TL'den, Ata 5'li ise 140.004 TL'den satıldı.

Altında yön değişti! Gram ve çeyrek altın yatırımcısına kritik seviye uyarısı

Altında yön değişti! Gram ve çeyrek altın yatırımcısına kritik seviye uyarısı

Denizli'de çeyrek altın fiyatları şöyle şekillendi:

22 ayar bilezik fiyatı Kapalıçarşı'da 4.001 TL seviyesindeyken, serbest piyasada bu ürün 3.796 TL civarında işlem gördü.

Serbest piyasada gram altın, 4.123 TL'den alınırken 4.144 TL'den satıldı. Kapalıçarşı fiyatlarına göre ise gram altın 4.208 TL'den satış gördü.

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