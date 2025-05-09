Serbest piyasada gram altın, 4.123 TL'den alınırken 4.144 TL'den satıldı. Kapalıçarşı fiyatlarına göre ise gram altın 4.208 TL'den satış gördü.
22 ayar bilezik fiyatı Kapalıçarşı'da 4.001 TL seviyesindeyken, serbest piyasada bu ürün 3.796 TL civarında işlem gördü.
Denizli'de çeyrek altın fiyatları şöyle şekillendi:
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Yeni model çeyrek altın (2025): 6.876 TL
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Eski model çeyrek altın: 6.866 TL
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Yarım ziynet altın: 13.733 TL
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Tam ziynet altın: 27.339 TL
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Gremse ziynet altın: 68.453 TL
Cumhuriyet altını seçeneklerinde ise Ata altın 28.074 TL'den, Ata 5'li ise 140.004 TL'den satıldı.
Denizli serbest piyasa Cumhuriyet sikkesi fiyatları ise şu şekilde:
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Çeyrek Ata Lira: 6.983 TL
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Yarım Cumhuriyet Altını: 13.842 TL
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Tam Cumhuriyet (Ata Lira): 27.660 TL
Piyasa fiyatlarının ons altın ve döviz kuruna bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebileceğini unutmamakta fayda var. Güncel fiyatlar, yatırım kararlarında belirleyici unsur olmaya devam ediyor.