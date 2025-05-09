Serbest piyasada gram altın, 4.124 TL'den bozdurulurken, 4.144 TL seviyesinden satıldı. Kapalıçarşı'da ise gram altının alış fiyatı 4.144 TL, satış fiyatı ise 4.208 TL olarak açıklandı.

22 ayar bilezik fiyatı Kapalıçarşı'da 4.001 TL'den satışa sunulurken, serbest piyasada bu rakam 3.797 TL seviyesinde işlem gördü.

Muğla'da çeyrek altın fiyatları ise şu şekilde güncellendi:

Yeni model çeyrek altın (2025): 6.876 TL

Eski model çeyrek altın: 6.866 TL

Yarım ziynet altın: 13.733 TL İzmir’de 9 Mayıs Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu?

Tam ziynet altın: 27.339 TL

Gremse ziynet altın: 68.453 TL

Yatırımcıların ilgisini çeken Cumhuriyet serisi altınlarda ise Ata altın 28.074 TL'den, Ata 5'li ise 140.004 TL'den satışa sunuldu.

Serbest piyasada işlem gören Cumhuriyet sikkesi fiyatları ise şöyle sıralandı:

Çeyrek Ata Lira: 6.985 TL

Yarım Cumhuriyet Altını: 13.845 TL

Tam Cumhuriyet (Ata Lira): 27.508 TL

Altın fiyatlarının anlık piyasa verileri, ons altın ve döviz kurlarına bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebilir. Yatırım kararları öncesinde güncel rakamların kontrol edilmesi önerilir.