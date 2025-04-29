Denizli genelinde güncel akaryakıt fiyatları (29 Nisan 2025)

İlçe Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG Denizli 46,46 46,86 26,89 Acıpayam 46,47 46,87 26,89 Akkoey 46,45 46,85 26,89 Babadag 46,45 46,85 26,89 Baklan 46,47 46,87 26,89 Bekilli 46,47 46,87 26,89 Beyagac 46,49 46,89 26,89 Bozkurt 46,47 46,87 26,89 Buldan 46,45 46,85 26,89 Cal 46,46 46,86 26,89 Cameli 46,53 46,93 26,89

Diğer ilçelerde güncel akaryakıt fiyatları

İlçe Kurşunsuz Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG Cardak 46,47 46,87 26,89 Civril 46,47 46,87 26,89 Guney 46,45 46,85 26,89 Honaz 46,46 46,86 26,89 Kale 46,48 46,88 26,89 Pamukkale 46,46 46,86 26,89 Saraykoy 46,45 46,85 26,89 Serinhisar 46,47 46,87 26,89 Tavas 46,47 46,87 26,89

Akaryakıt fiyatlarının belirleyicileri

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları, yerel vergiler ve rafineri maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her ne kadar fiyatlar her bölgede benzer olsa da, yerel farklılıklar ve yakıt alım-satım sürekliliği bu fiyatlarda küçük değişiklikler oluşturabilmektedir.