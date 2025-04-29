Erkek ve kadın beyinlerinin farklı şekilde çalıştığına dair yaygın inanış, son bilimsel araştırmaların ışığında sorgulanmaya başlandı. Yüzyıllardır toplumsal algının bir parçası olan bu görüş, son dönemde yapılan genış çaplı çalışmalarla çürütüldü.

Konuşkanlık farklı mı? Bilimsel gerçekler ne diyor?

Kadınların erkeklerden daha fazla kelime kullandığı ve daha konuşkan olduklarına dair popüler inanç, bilimsel verilerle desteklenmiyor. Dört ülkede, 2 bin 197 birey üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, hem erkekler hem de kadınlar günlük ortalama 12 bin 500 kelime kullanıyor.

Araştırmacılar, konuşkanlık farklarının biyolojik farklılıklardan çok, kültürel faktörlere ve bireyin yetiştiriliş tarzına bağlı olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, kadınların daha fazla konuşmasının biyolojik bir gerçekten ziyade toplumsal normların bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Duygusal zeka ve sosyallik üzerine yanılgılar

Kadınların daha duygusal, erkeklerin ise mantıksal kararlar aldığı şeklindeki algı da bilimsel bulgularla çelişiyor. Batı kültürlerinde yapılan çalışmalar, kadınların olumsuz duyguları baskılama, ancak olumlu duyguları daha açık ifade etme eğiliminde olduklarını ortaya koydu. Erkeklerin ise öfke ve saldırganlık gibi duygularını daha fazla gösterdiği ancak olumlu duygular konusunda daha temkinli davrandığı belirtildi.

Ancak bu farklılıkların biyolojik değil, çocuklukta edinilen toplumsal rollerden kaynaklandığı vurgulanıyor. Yani, kadın ve erkeklerin duygu ifade etme biçimleri, yetiştirildikleri ortama ve toplumun beklentilerine bağlı olarak gelişiyor.

Kadınlar daha mı sosyal?

Kadınların erkeklerden daha sosyal olduğu yönünüdeki yaygın görüş de benzer bir şekilde tartışmalı. Araştırmalara göre, sosyallik düzeyi cinsiyetten ziyade, kişinin içine doğduğu kültüre, kültürel beklentilere ve kişisel deneyimlere bağlı olarak değişiyor.