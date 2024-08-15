Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, Darıveren Mahallesi'nde gerçekleşti ve otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Kazanın detayları

Olay, sabah saatlerinde Darıveren Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araç, bir ağaca çarparak durabildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede sevk edildi. Araçta sıkışan Turgay Özdemir ve Aysun Özdemir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın sonucunda araç sürücüsü olduğu belirlenen 66 yaşındaki Neşet Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Neşet Özdemir'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenazenin, bugün öğle namazını müteakip Çameli Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.