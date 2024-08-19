Oğluna para göndermek üzere gittiği ATM’de, işlem yaparken bir anda deste deste para yağması, Akdoğan’ı şaşkına çevirdi.

Bir tuşa basınca binlerce lira geldi

Denizli’nin merkez ilçelerinden birinde bulunan ATM’ye para göndermek amacıyla giden Eyüp Akdoğan, işlemi kartsız menüden yapmak istedi. Ancak, ATM’de yaptığı işlemler sırasında, kendisinden önceki müşterinin işlem sonlandırmayı unuttuğu para haznesinde binlerce lira buldu. İlk başta durumu anlamakta zorlanan Akdoğan, parayı ATM’den aldı ve paranın sahibini bulmak için bir süre ATM’nin önünde bekledi.

Gözler paranın sahibini aradı

ATM’den çıkan parayı sahiplenmek yerine, Akdoğan önce ilgili bankaya başvurdu. Banka kapalı olduğundan, parayı yanına alarak evine döndü. Banka açık olduğu ilk gün, yaşadığı durumu bankaya anlatarak parayı iade etti. Yapılan inceleme sonucunda, ATM’de bulunan 20 bin 400 TL’nin, önceden gelen bir müşteri tarafından yatırılmış ancak sistemde tamamlanmış gözükmesine rağmen ATM’nin para haznesinde kaldığı belirlendi.

ATM olayı üzerine banka yetkililerinden açıklama

Bankadan yapılan açıklamada, “ATM’de yaşanan para kaybı, sistemsel bir hata nedeniyle oluşmuş olabilir. Müşterimizin dürüst davranarak parayı iade etmesi takdir edilesi bir davranış. Bu tür olayların önüne geçmek için ATM’lerimiz düzenli olarak kontrol edilecektir” denildi.