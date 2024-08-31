Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Kocabaş Mahallesi'nde 17 yaşındaki Mustafa Koç'un husumetli olduğu Burak F. (24) ve arkadaşlarıyla yürüyüş sırasında tartışmaya başlamasıyla başladı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Burak F. ve arkadaşlarının Mustafa Koç'u bıçakladığı öğrenildi. Koç, ağır yaralanarak olay yerinde sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

7 şüpheli gözaltında

Olay yerine intikal eden ekipler, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmede Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.