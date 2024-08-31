Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla alındı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı" kapsamında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre terör örgütlerine finansman sağladığına dair makul sebepler bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı. Bu doğrultuda, PKK/KCK ile bağlantılı olduğu belirlenen 14 gerçek kişi ve 1 tüzel kişinin, FETÖ/PDY ile bağlantılı 20 gerçek kişi ve 18 tüzel kişinin, MKP terör örgütü ile bağlantılı 5 gerçek kişinin mal varlıkları donduruldu.

Kararda, terörizmin finansmanına dair makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle, Yunus Emre Sarban ve Sevda Vural'a yönelik mal varlığı dondurma hükümlerinin ise kaldırıldığı belirtildi.