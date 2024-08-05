TFF 3. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, geçen sezon Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan ve başarılı bir performans sergileyen kaleci Mehmet Mert İslah'ı kadrosuna kattı. İmza törenine Muğlaspor Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve Basın Sözcüsü Barış Yayman katıldı.

Mehmet Mert İslah kimdir?

Mehmet Mert İslah, 22 yaşında genç ve yetenekli bir kalecidir. Futbola Osmaniye Akdenizspor’da başlayan Mert İslah, Kasımpaşa altyapısına transfer olarak burada gelişimini sürdürdü. Profesyonel kariyerine Antalya Kemerspor’da adım atan genç kaleci, geçen sezon Kepezspor ile şampiyonluk yaşadı.