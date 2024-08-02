31 Temmuz'da, Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta Müge E. (34) evinde ölü bulundu. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda, Müge E.'nin eşi Mehmet Ali E. (36) ve arkadaşları F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Ölü bulunan Müge E.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Müge E.'nin cenazesi, Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Müge E.'nin eşi Mehmet Ali E., jandarmadaki ilk ifadesinde, eşini cezaevindeyken kendisini aldattığı gerekçesiyle darp ettiğini itiraf etmişti. Olayın ardından araçla evden ayrıldıkları belirlenen F.Y., S.S. ve A.K. da yakalanarak gözaltına alındı.