Halka arz furyası hız kesmeden devam ederken, yatırımcıların en çok merak ettiği konu son 11 halka arzın performansı. İşte bu şirketlerin getirileri ve hangi hisse yatırımcısına en çok kazandırdı:

1. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY): %286 Kazanç

Altınay Savunma Teknolojileri, 8-10 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz oldu ve 32,00 TL'den satışa sunuldu. Şirketin halka arz sonrası getirisi %286 olarak gerçekleşti ve güncel hisse fiyatı 130,70 TL'ye ulaştı. Bank of America'nın 31 Temmuz 2024'te gerçekleştirdiği büyük alım sonrası hisse tavan yaparak yükselişini sürdürüyor.

2. Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): %122 Kazanç

Onur Yüksek Teknoloji, 22-23 Mayıs tarihlerinde halka arz edildi. Halka arz fiyatı 49,50 TL iken, güncel fiyatı 113,60 TL oldu ve getirisi %122 olarak gerçekleşti.

3. Efor Çay (EFORC): %72 Kazanç

Efor Çay, 26-28 Haziran tarihlerinde halka arz edilerek 14,50 TL'den işlem gördü. Güncel hisse fiyatı 25,58 TL'ye yükselerek %72 kazanç sağladı.

4. Hareket Proje Taşımacılık (HRKET): %38 Kazanç

15-17 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz olan Hareket Proje Taşımacılık, 70,00 TL halka arz fiyatından işlem gördü. Şirketin güncel hisse fiyatı 99,25 TL ile %38 değer kazandı.

5. Yiğit Akü Malzemeleri (YIGIT): %37 Kazanç

Yiğit Akü Malzemeleri, 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz oldu. Halka arz fiyatı 34,68 TL iken, güncel hisse fiyatı 49,04 TL oldu ve %37 kazanç sağladı.

6. Dct Trading Dış Ticaret (DCTTR): %10 Kazanç

Dct Trading Dış Ticaret, 31 Temmuz'da halka arz edildi. Halka arz fiyatı 14 TL olan şirketin güncel fiyatı 16,94 TL’ye çıkarak %10 kazanç sağladı.

7. Altınkılıç Gıda (ALKLC): %7 Kazanç

29-30 Mayıs tarihlerinde halka arz edilen Altınkılıç Gıda'nın hisse fiyatı 24,85 TL olarak işlem görürken, halka arz fiyatı 22,98 TL idi. Şirketin değer kazancı %7 olarak gerçekleşti.

8. Özyaşar Tel Galvanizleme (OZYSR): %11 Kazanç

Özyaşar Tel Galvanizleme, 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edildi. Halka arz fiyatı 28,00 TL olan şirketin hisse fiyatı şu anda 31,52 TL olarak %11 kazanç sağladı.

9. Horoz Lojistik (HOROZ): %5 Kazanç

Horoz Lojistik, 29-31 Mayıs tarihlerinde halka arz edildi. Hisseleri 55 TL'den halka arz edilen şirketin güncel hisse fiyatı 61,10 TL oldu ve %5 kazanç sağladı.

10. Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT): %12 Değer Kaybı

Koç Metalurji, 9-10 Mayıs tarihlerinde halka arz edildi ve 20,50 TL’den işlem görüyordu. Ancak, güncel hisse fiyatı 18,35 TL’ye düşerek %12 değer kaybı yaşandı.

11. Seğmen Gıda (SEGMN): %15 Değer Kaybı

Seğmen Gıda, 30 TL halka arz fiyatından işlem görüyordu. Güncel hisse fiyatı ise 25,92 TL'ye gerileyerek %15 değer kaybı yaşandı.