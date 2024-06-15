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Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

Şüpheli Şeref Ç'nin kullandığı otomobil bir caddede park halinde bulundu.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Tınaztepe de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şeref Ç. tartışma sırasında otomobilden aldığı av tüfeğiyle eski eşi ve arkadaşı Ayaz'a 4 el ateş ederek kaçtı.

Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta eski eşi Meral Tınaztepe 'nin (47) işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz (47) arasında tartışma yaşandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, eski eş ini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü.

Erozyonla gelen toprak Tripolis Antik Kenti'ni "yorgan" gibi korumuş

Erozyonla gelen toprak Tripolis Antik Kenti'ni "yorgan" gibi korumuş

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